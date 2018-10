Verstappen heerst bij eerste training Mexico

Max Verstappen heeft zijn favorietenrol voor de zege van de Grote Prijs van Mexico kracht bij gezet bij de eerste vrije training. De Nederlandse Formule 1-coureur was in zijn Red Bull goed voor een ronde van 1.16,656. Niemand was zo snel bij de eerste training op het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez.

Red Bull heerste in Mexico-Stad. De Australiër Daniel Ricciardo was 0,483 seconde langzamer dan zijn Nederlandse ploeggenoot en noteerde de tweede tijd. Daarachter waren de Renaults van de Spanjaard Carlos Sainz en de Duitser Nico Hülkenberg goed voor de derde en vierde tijd.

Lewis Hamilton, die in Mexico zijn vijfde wereldtitel hoopt te veroveren, klokte de vijfde tijd. Zijn concurrent Sebastian Vettel (zevende tijd) was 0,671 seconden langzamer dan Hamilton.