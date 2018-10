Zonderland ziet concurrenten passeren

Epke Zonderland heeft niet langer de hoogste score aan de rekstok in de kwalificaties bij de WK turnen in Doha. Nadat eerst de Amerikaan Samuel Mikulak de score van de Nederlander had gepasseerd, 14,566 tegen 14,400, kwam ook de Japanner Kohei Uchimura tot een hogere score: 14,600. Zonderland lijkt, met nog vier startgroepen te gaan, redelijk zeker van een plaats in de finale. Bart Deurloo (14,033) moet vrezen dat hij niet bij de beste acht gaat behoren die volgende week zaterdag om de titel aan de rekstok turnen.

Uchimura is zesvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen allround. De Japanse turnlegende laat in Doha de meerkamp schieten om zijn eerder gekwetste enkel te ontzien. Pas vrijdagavond, rond 21.00 uur, is duidelijk wie zich voor de finales plaatsen.