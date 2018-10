Basketballer Kevin Durant was de grote uitblinker bij zijn ploeg Golden State Warriors in het duel met New York Knicks. Hij droeg met maar liefst 41 punten bij aan een ruime zege van de regerend kampioen in de NBA: 128-100.

