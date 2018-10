Bertens strijdend ten onder in WTA Finals

Kiki Bertens heeft een prachtig seizoen afgesloten met een nederlaag tegen Elina Svitolina in de halve finale van de WTA Finals in Singapore: 5-7 7-6 (5) 4-6. In een meeslepend gevecht maakte haar tegenstandster uit Oekraïne net even wat minder fouten en was ze daardoor uiteindelijk te sterk.

Tegen Svitolina knokte Bertens zich in de eerste set terug van een achterstand van 3-1 (3-3). Ze overleefde een setpunt bij een achterstand van 5-4 (5-5), maar moest na een dubbele fout uiteindelijk toch de set aan haar tegenstandster laten (7-5). Bertens leidde in de tweede set al snel met 2-0. Ze miste bij 5-3 een setpunt en verspeelde op 5-4 een voorsprong van 40-0 (5-5). Knap van Bertens was dat ze zich snel weer bijeenraapte en wel toesloeg in de tiebreak.

Ook in de derde set liet Bertens zien dat ze technisch, fysiek maar ook mentaal enorm is gegroeid. Zelfs bij een achterstand van 3-1 gaf ze niet op. Ze won een game van dertien minuten na acht keer deuce. Bij een achterstand verzuimde de Nederlandse twee breakpunten te verzilveren voordat ze toch echt moest capituleren.

Straks, als Bertens haar teleurstelling over haar gemiste finale een beetje heeft verwerkt, kan ze alsnog terugkijken op een jaar dat ze nog niet zo lang geleden als voor onmogelijk had gehouden. Ze won niet alleen de toernooien van Charleston, Cincinnati en Seoul maar stormde ook de top tien van de wereldranglijst binnen.

Voor de 26-jarige Wateringse was het al een bonus dat ze op het toernooi voor beste acht tennissters mocht uitkomen. De nummer negen van de jaarlijst mocht alsnog meedoen na een afzegging van de geblesseerde Simona Halep. Bertens hield aan het eindejaarstoernooi een cheque van 438.000 euro over.

Met haar plaats in de halve finale evenaarde ze ook de beste prestatie ooit van een Nederlandse op het prestigieuze eindtoernooi van de WTA Tour. Brenda Schultz reikte in 1995 eveneens tot de laatste vier maar verloor vervolgens van de Duitse Anke Huber. Bertens verraste afgelopen week met een zege op de als eerste geplaatste Angelique Kerber. Na een nederlaag tegen Sloane Stephens zag ze Naomi Osaka opgeven en stond ze zo maar in de halve eindstrijd.