Bertens twee zeges af van historische titel

Kiki Bertens is op de WTA Finals nog maar twee zeges verwijderd van de officieuze wereldtitel. In Singapore is om 10.00 uur (Nederlandse tijd) de Oekraïense Elina Svitolina de volgende tegenstandster.

Bertens kan de eerste Nederlandse worden die het eindejaarstoernooi weet te winnen. In 1995 was Brenda Schultz halvefinaliste op de WTA Tour Championship, hetgeen tot op heden de beste prestatie van een Nederlandse is. Zij verloor toen van Anke Huber.

Samen met de Amerikaanse Sloane Stephens is Svitolina de enige tegenstandster die nog ongeslagen is op de WTA Finals. Bertens trof Svitolina twee keer eerder. In 2016 verloor ze op de WTA Elite Trophy van de Oekraïense, dit jaar versloeg ze de nummer 7 van de wereld in Cincinnati.

Mocht Bertens winnen van Svitolina, dan mag ze nog eens 550.000 dollar extra bijschrijven. Ze verdiende tot nog toe al 497.000 dollar, wat neerkomt op zo’n 438.000 euro. Tevens passeert ze bij winst Svitolina op de wereldranglijst.