Dodgers winnen slijtageslag met Red Sox

Max Muncy heeft de World Series weer spannend gemaakt. De honkballer bezorgde de LA Dodgers met een homerun in de gelijkmakende achttiende inning de winst op Boston Red Sox (3-2).

Muncy verkleinde na ruim zeven uur spelen de achterstand van de Dodgers in de best-of-sevenserie tot 2-1. Boston Red Sox won de eerste twee thuisduels met 4-2 en 8-4. Beide ploegen staan zaterdag (plaatselijke tijd) alweer tegenover elkaar. Dat gebeurt opnieuw in Los Angeles.

Xander Bogaerts kon in acht beurten niet overtuigen voor de Red Sox. Kenley Jansen speelde geen hoofdrol voor de thuisploeg uit Los Angeles. Het is voor het eerst dat twee Nederlandse honkballers actief zijn in de finale van de MLB. Bogaerts (25) won in 2013 met Boston al eens de titel, Jansen (31) verloor vorig jaar met de Dodgers de World Series van Houston Astros.