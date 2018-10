Federer zege af van negende titel in Basel

Roger Federer is op zijn thuistoernooi in Basel nog maar één zege verwijderd van titelprolongatie. De Zwitser liet in de halve finales de Rus Daniil Medvedev met 6-1 6-4 kansloos. Federer kan het toernooi in eigen land al voor de negende keer winnen.

Federer nam in de tweede set een 4-0-voorsprong, maar hij werd wat gemakzuchtig. Hij liet Medvedev van 5-1 terugkomen tot 5-4, maar serveerde het toen wel resoluut uit. In de finale neemt Federer het op tegen toernooiverrassing Marius Copil. De Roemeense qualifier verraste de Duitser Alexander Zverev met 6-3 6-7 (6) 6-4.

Op het ATP-toernooi van Wenen gaat de finale tussen de Japanner Kei Nishikori en Kevin Anderson uit Zuid-Afrika. Beiden zijn nog in de race voor deelname aan de ATP World Tour Finals in Londen. Als Anderson de finale wint, dan verovert hij een ticket.