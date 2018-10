Hekman en Schouten winnen in Deventer

Gary Hekman heeft de tweede wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. De marathonschaatser bleef in Deventer Sjoerd den Hertog en Arjan Stroetinga voor. Bij de vrouwen ging de winst naar Irene Schouten. De Italiaanse Francesca Lollobrigida finishte als tweede en Bianca Bakker werd derde.

,,Als sprinter wil je dit soort wedstrijden graag pakken”, aldus Hekman. Den Hertog, die de leiding in het klassement behoudt, kon leven met zijn tweede plek. ,,Gary had een mooie positie en hij maakt het prima af. De mooiste wedstrijden zijn toch de wedstrijden die je wint. Volgende keer beter dus.”

Schouten, die vorige week in Amsterdam de eerste wedstrijd bij de vrouwen ook al won, wist van tevoren al dat ze Lollobrigida in de gaten moest houden. ,,Het was haar eerste marathon, maar op de langebaan had ze al goed gereden. Ik ben blij dat ik toch heb kunnen winnen.”