Ricciardo troeft Verstappen af voor pole

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Mexico vanaf de tweede plaats. De 21-jarige Limburger leek zijn eerste polepostion ooit te gaan pakken, maar hij zag in de laatste run zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo net onder zijn tijd duiken.

Verstappen had een tijd van 1.14,785 neergezet, maar Ricciardo kwam tot 1.14,759. De Brit Lewis Hamilton, die bij de GP in Mexico zijn vijfde wereldtitel veilig kan stellen, zette in zijn Mercedes met 1.14,894 de derde tijd neer. Hij vertrekt zondag vanaf de tweede startrij met zijn uitdager Sebastian Vettel naast zich.

De Limburger was in alle drie de trainingen al de snelste geweest en liet in de kwalificatie zien dat hij nog sneller kon dan in de vrije trainingen. Dat het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez de Red Bull goed ligt, bleek vorig jaar al toen Verstappen onbedreigd naar de GP-zege reed in de race. Toen vertrok hij eveneens van de tweede plek, op de eerste startrij naast Vettel.

Een beetje teleurgesteld liet Verstappen meteen na de kwalificatie weten dat hij dacht dat zijn tijd goed genoeg was geweest. ,,Ik had de hele kwalificatie problemen en probeerde er het beste van te maken”, zei hij. ,,Gelukkig sta ik nog tweede.”

Verstappen had zijn beste resultaat in de kwalificatie dit seizoen behaald in Singapore, waar hij tweede werd achter Lewis Hamilton. In de race finishte hij toen ook als tweede achter de Brit. Hij kon in Mexico nog Vettel aflossen als de jongste coureur die polepostion pakte. De Duitser veroverde als 21-jarige, ook in de Red Bull, de eerste startplek in 2008 bij de Grote Prijs van Italië.