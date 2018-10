Michael van Gerwen is in de tweede ronde van het Europees kampioenschap darts uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Nederlander moest vrijdag in Dortmund zijn meerdere erkennen in de Engelsman Steve West, die als zestiende is ingeschaald. Het werd 7-10.

Van Gerwen had het EK vier jaar op rij (van 2014 tot en met 2017) gewonnen. De andere Nederlandse darters die meededen aan de Europese titelstrijd waren al uitgeschakeld.