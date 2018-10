Verstappen blijft snelste in training Mexico

Met de snelheid van Max Verstappen in Mexico zit het goed. De Red Bull-coureur heeft na de snelste tijd in de eerste en tweede training op vrijdag, ook de snelste tijd op de klok gezet in de derde training.

Verstappen, die de Grote Prijs van Mexico vorig jaar won, kwam tot een tijd van 1.16,284. In de allerlaatste ronde verbeterde hij met die tijd zijn eerdere tijd van 1.16,385. Mercedes-coureur Lewis Hamilton zette met 1.16,538 de tweede tijd neer voor de Duitser Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur kwam tot 1.16,566. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo was met 1.17,028 goed voor de vierde tijd.

Valtteri Bottas zette met nog een kwartier te gaan zijn Mercedes langs de kant. De Finse coureur kwam daardoor slechts tot een tijd van 1.18,839, goed voor de negentiende tijd.