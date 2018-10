Verstappen vreest geen gridstraf

Max Verstappen verwacht niet dat hij een gridstraf krijgt omdat zijn motor hem in de steek liet aan het einde van de tweede vrije training van de Grote Prijs van Mexico. ,,We reden gewoon met de motor voor de wedstrijd. Ik denk niet dat ik een penalty krijg”, zei hij.

Verstappen was zowel in de eerste als tweede vrije training veruit de snelste. ,,Maar er zit nog meer in”, stelde de Nederlandse coureur van Red Bull in de Formule 1. ,,Ik ben nog niet blij met mijn rondje. We weten ook nog niet wat er precies mis was met de auto. Dat gaan we uitzoeken.”

De Red Bulls van Verstapppen en zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo lijken op het 2.200 meter hooggelegen circuit van Mexico City minder last van de ijle lucht te hebben dan hun concurrenten van Mercedes en Ferrari. ,,Het ging inderdaad beter dan verwacht”, zei Verstappen. ,,Maar ik denk dat we in de kwalificatie allemaal wel wat dichter bij elkaar komen te liggen.”