Wevers maakt indruk op balk in kwalificaties

Sanne Wevers heeft bij de WK turnen in Doha in de kwalificaties een uitstekende oefening geturnd op de balk. De olympisch kampioene van 2016 kwam tot een score van 14,033. Ze is tot nu toe de enige turnster die op het evenwichtstoestel boven de 14 punten scoorde. De Belgische Nina Derwael staat voorlopig tweede met 13,766.

Nederland turnde in de vierde van elf subdivisies en kwam tot een teamscore van 159,029, voorlopig goed voor de derde plaats achter Japan en Duitsland.

Naomi Visser deed het goed als allrounder. Met een score van 52,832 is ze voorlopig vijfde, geschoond – maximaal twee turnsters per land- zelfs vierde.

Pas zondag rond 18.00 uur zijn alle turnsters in actie gekomen. De beste acht per toestel plaatsen zich voor een toestelfinale, de beste 24 voor de allroundfinale.