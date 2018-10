Alonso valt weer uit in afscheidsjaar

Fernando Alonso beleeft geen gelukkig laatste jaar in de Formule 1. De Spanjaard heeft het hele seizoen al moeite om races uit te rijden en ook in de Grote Prijs van Mexico ging het weer mis. De coureur van McLaren was de eerste die uitviel.

Dit keer was het niet een haperende bolide, maar schade die werd veroorzaakt door een ander. Alonso had de pech dat losschietende brokstukken van een Force India onder zijn auto schoven en daar bleven hangen. De auto van Alonso raakte daardoor ook beschadigd en kon niet verder. Het was al de achtste race die de 37-jarige oud-wereldkampioen niet kon afmaken dit jaar.

,,Ik geniet nog steeds, maar dit was pure pech. Die brokstukken vlogen rond en raakten mij. De kans van één op een miljoen om zo de race niet te finishen. Ik hoop dat ik de laatste twee races de finishvlag wel zie”, zei Alonso.

Alonso maakte in 2001 bij Minardi zijn debuut in de Formule 1. Hij werd in 2005 en 2006 wereldkampioen bij Renault en eindigde in zijn tijd bij Ferrari drie keer als tweede in het WK. De Spaanse coureur boekte vooralsnog 32 overwinningen in de koningsklasse van de autosport en stond 97 keer op het podium.