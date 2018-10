Brons Büchli op keirin bij wereldbeker

Baanrenner Matthijs Büchli heeft bij wereldbekerwedstrijden in het Canadese Milton het brons gepakt op het onderdeel keirin. De Noord-Hollander moest in de finale de Brit Jason Kenny en de Canadees Hugo Barrette voorlaten. Kenny is de olympisch kampioen van 2016 in Rio, Büchli pakte daar het zilver.

In de strijd om de plaatsen zeven tot en met twaalf sprintte Harrie Lavreysen naar de negende plaats. In het sprinttoernooi bij de vrouwen strandden Laurine van Riessen en Hetty van de Wouw in de achtste finales.