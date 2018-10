Federer pakt 9e titel in Basel, 99e in totaal

Roger Federer heeft voor de negende keer zijn thuistoernooi in Basel gewonnen. De als eerste geplaatste Zwitser versloeg voor eigen publiek de Roemeen Marius Copil met 7-6 (5) 6-4. De 37-jarige tennisser is nu nog maar één zege verwijderd van zijn honderdste titel.

Federer stond in beide sets een break achter: in de eerste set met 3-1 en in de tweede zelfs met 4-1. In de laatste game moest hij nog een breakpoint wegserveren alvorens de fans in de uitverkochte St. Jakobshalle mochten applaudisseren. Een game eerder speelde Hawk-eye Copil parten: twee keer stopte hij de rally omdat hij meende dat een bal van Federer uit was, twee keer kreeg hij geen gelijk.

Copil had eerder in het toernooi Marin Cilic en Alexander Zverev verrast. Hij speelde een week geleden nog in het kwalificatietoernooi.

In 2006 greep Federer voor het eerst de titel in Basel. Vorig jaar zegevierde hij ook in zijn geboortestad en toen versloeg hij Juan Martin del Potro in de eindstrijd.