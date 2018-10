Haase naar hoofdtoernooi in Parijs

Robin Haase is er op het masterstoernooi van Parijs in geslaagd het hoofdschema te bereiken. Hij won in de tweede en laatste kwalificatieronde met 2-6 7-5 7-5 van de Tunesiër Malek Jaziri.

Jaziri serveerde bij 5-4 in de beslissende set voor de wedstrijd. De tegenstander van Haase in het hoofdtoernooi wordt later bekend. Vorig jaar haalde Haase de derde ronde in Parijs, waar hij Alexander Zverev verraste.

Het masterstoernooi van Parijs is het laatste toernooi van het seizoen voor Haase, de nummer 47 van de wereld.