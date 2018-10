Hamilton compleet als coureur

Lang leek het Formule 1-seizoen de spannendste ontknoping in jaren te krijgen. Met twee coureurs uit rivaliserende teams die nauwelijks voor elkaar onder deden. Het liep uiteindelijk uit op een vertrouwd beeld, met de vijfde wereldtitel voor Lewis Hamilton als resultaat.

Sebastian Vettel had dit jaar een Ferrari onder zijn kont die sneller was dan ooit en de Duitser maakte het kamp van Mercedes flink nerveus met twee eclatante zeges in het begin van het seizoen. Hamilton moest alles uit de kast trekken om zijn Mercedes in de buurt van Vettel te houden en daar was in de jaren daarvoor amper sprake van geweest. Toen hoefde de Brit het gaspedaal maar in te duwen en hij lag al los van de rest.

Vettel leidde het kampioenschap tot aan de Grote Prijs van Duitsland, de elfde race van het seizoen. Nota bene in zijn thuisrace op Hockenheim keerden de kansen. De Duitser gleed in de regen van de baan af, terwijl Hamilton de bolide keurig op het asfalt hield en won. Vanaf dat moment was Mercedes de bovenliggende partij. Hamilton moest alleen in België Vettel nog een keer voor zich dulden, maar alle races daarna was hij de triomfator en grossierde Vettel in foute keuzes en rare crashes.

Het verschil tussen Mercedes en Ferrari kreeg gestalte in het tweede deel van kampioenschap. Hamilton verdiende in zeven races 168 punten, Vettel slechts 93. Met als gevolg dat de 33-jarige Brit in Mexico, in de op twee na laatste race, al zijn vijfde wereldtitel kon bijschrijven.

Teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal zag Hamilton in de vorm van zijn leven. ,,Hij is completer dan ooit. Lewis is niet alleen dominant in de races, maar hij drijft het hele team tot het uiterste te gaan om de auto beter te laten presteren.’’

Hamilton leeft bepaald niet als een monnik. Als er een grand prix voorbij is, zoekt hij vertier in de mode of muziek. Maar eenmaal op het circuit is hij met zijn aandacht volledig bij Mercedes. ,,Ik ben fitter, sterker en gelukkiger dan ooit. In het team is ook veel veranderd; de verhoudingen, de communicatie en de aansturing, het is allemaal beter geworden.’’