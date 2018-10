Letland verslaat handballers in kwalificatie

De Nederlandse handballers hebben het tweede duel in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap in 2020 verloren. In Valmiera was Letland duidelijk sterker. De thuisploeg versloeg Oranje met 29-25.

De Nederlandse handballers van bondscoach Erlingur Richardsson gingen met een 17-11-achterstand de rust in. In de tweede helft knokte Oranje zich terug in de wedstrijd tegen de Letten en het kwam terug tot 23-20. Door enkele missers in de slotfase nam Letland toch weer een grotere marge en besliste het duel met vier punten verschil.

De handbalmannen waren de kwalificatie gestart met een overtuigende overwinning van 35-25 op Estland. Nederland zit in een groep met verder Sloveniƫ. De eerste twee uit de groep en de beste vier nummers drie mogen meedoen aan het eindtoernooi, waar voor het eerst 24 landen in actie komen.