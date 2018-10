Ook met niersteen is Biles de superster

Simone Biles keerde na twee jaar terug in een grote competitie en is bij de WK turnen in Doha meteen weer de superster. ,,Ze is de Tiger Woods, de Michael Jordan van onze sport”, zei Tom Forster, directeur ‘high performance’ van de Amerikaanse turnploeg, nadat de viervoudig olympisch kampioene zaterdag op drie van de vier toestellen en in de allroundcompetitie de hoogste score had neergezet. Op de tweede dag van de kwalificaties in de Aspire Dome kwam niemand in de buurt van haar cijfers.

Biles, die een pauze inlaste na de Spelen van Rio, moest vrijdagavond nog in allerijl naar het ziekenhuis, geplaagd door een niersteen. ,,Ze wilden me daar houden. Ik zei: dat kan niet, ik moet turnen”, vertelde ze nadat ze op een fenomenaal meerkamptotaal van 60,965 was uitgekomen. Met de beste scores ook op balk (14,800), vloer (15,333) en sprong (15,666). Alleen op brug was de Belgische Nina Derwael (15,066) beter dan Biles die met 14,866 de tweede score had.

Het Amerikaanse team, met ook regerend allroundwereldkampioene Morgan Hurd, kwam uit op een totaal van 174,429. Daar kwam niemand ook maar enigszins in de buurt. Dinsdag is de teamfinale, twee dagen later gaat het om de allroundtitel. ,,Ik ga de pijn verbijten”, zei Biles, die de niersteen lachend haar ,,parel van Doha” noemde. ,,Ik krijg het druk de komende dagen, maar dat is alleen maar goed. Als ik aan het turnen ben en afleiding heb, vergeet ik de pijn. Het ziet er veelbelovend uit, maar er zijn nog een hoop dingen die beter kunnen.”