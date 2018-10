Van der Poel laat concurrentie kansloos

Mathieu van der Poel heeft ook de derde wedstrijd in de strijd om de Superprestige gewonnen. Na Gieten en Boom boekte de 23-jarige Nederlander ook een zege in Ruddervoorde. Van der Poel kwam solo aan met een ruime voorsprong op de Belgen Wout van Aert en Toon Aerts.

De strijd om de zege in Ruddervoorde was ongeveer een halve ronde van de tien ronden spannend. Toen nam Van der Poel de koppositie over van Quinten Hermans en plaatste een versnelling. Met een kleine voorsprong kwam hij voor het eerst over de streep en daarna liep hij alleen maar verder uit. Op de finish had Van der Poel 35 seconden voorsprong.

De Nederlander won alle races waaraan hij deelnam behalve de cross in Lokeren waar hij na een val geblesseerd de strijd moest staken. Dit is zijn zesde overwinning.