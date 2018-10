Verstappen aast op herhaling zege in Mexico

Vanaf de eerste startrij, maar niet vanaf poleposition gaat Max Verstappen op weg naar zijn tweede zege in de Grote Prijs van Mexico. De 21-jarige Limburger leek zaterdag op het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez zijn allereerste poleposition te gaan pakken. In de slotfase dook zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo echter alsnog onder zijn tijd. ,,Enorm balen”, zei de ambitieuze coureur.

Achter de twee Red Bulls op de eerste startrij staan de Mercedes van Lewis Hamilton en de Ferrari van Sebastian Vettel. De Brit heeft bij een overwinning van de Duitser aan de zevende plaats genoeg om zich voor vijfde keer tot wereldkampioen te mogen kronen. Wint de Duitser niet, dan is Hamilton niet meer in te halen en is hij automatisch wereldkampioen.

Verstappen vertrok vorig jaar in de Grote Prijs van Mexico ook van de tweede plaats. Bij de start verschalkte hij meteen de van pole gestarte Vettel en reed vervolgens onbedreigd naar zijn derde GP-zege. ,,We moeten een goede start maken, vooral de Ferrari gaat hier hard op het rechte stuk”, keek de Limburger bij Ziggo Sport vooruit.

De race in Mexico-Stad begint om 20.10 uur Nederlandse tijd.