Verstappen wint Mexico, wereldtitel Hamilton

Max Verstappen heeft evenals vorig jaar de Grote Prijs van Mexico gewonnen in de Formule 1. En evenals in 2017 was hij superieur aan zijn concurrenten op het hooggelegen circuit Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. Hij passeerde de finishvlag met 17 seconden voorsprong op de nummer twee, de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari. De Fin Kimi Räikkonen van Ferrari reed als derde over de meet op bijna 50 seconden.

De Limburger vierde in zijn Red Bull de vijfde overwinning in zijn carrière en de tweede van dit jaar.

De Brit Lewis Hamilton had ook reden om feest te vieren. De coureur van Mercedes eindigde als vierde en die klassering volstond om twee races voor het einde van het seizoen de wereldtitel veilig te stellen. Het is al zijn vijfde kroon in de koningsklasse van de autosport. Hamilton is nu op de eeuwige ranglijst naast de Argentijn Juan Manuel Fangio gekomen, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw vijf keer wereldkampioen werd. Alleen de Duitser Michael Schumacher heeft meer titels, namelijk zeven.

Verstappen deed alles goed in Mexico. Hij kende een geweldige start vanaf de tweede plek. Op het lange rechte stuk naar de eerste bocht kwam Hamilton in zijn snelle Mercedes met de neus voorbij de Red Bull van de Nederlander, maar Verstappen remde zo laat af, dat hij alsnog als eerste de bocht indook en daarmee tevens zijn teamgenoot Daniel Ricciardo aftroefde. De Australiër vertrok van poleposition, maar kwam niet goed op gang.

Een vroege pitstop wierp Verstappen even terug, maar op vers rubber liet hij meteen zijn aanvalsdrift zien door Räikkönen in te halen. En nadat Sebastian Vettel, de koploper van dat moment, zijn eerste pitstop had gemaakt, keerde Verstappen terug aan de leiding. Hij cruisede vervolgens over het asfalt en liep geleidelijk uit op de rest.

Hamilton hoefde niet alle risico’s te nemen. Hij wist dat de zevende plaats al volstond om de titel te pakken, dus liet de Brit na twee derde van de race Vettel passeren zonder veel weerstand te bieden. Toch reed Hamilton niet op zijn gemak rond; hij klaagde tijdens de race vaak over zijn banden.

Het devies in de ijle lucht was zo goed mogelijk erop te letten dat de banden niet te hard sleten en die kunst verstond Verstappen als de beste. Hij was in de laatste ronden nog even nerveus of zijn Red Bull het zou houden, omdat in de slotfase de motor in de bolide van teamgenoot Ricciardo het begaf. De auto van Verstappen verzaakte niet.