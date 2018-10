Curry en Durant schieten Warriors langs Nets

Oklahoma City Thunder boekte dan eindelijk de eerste overwinning van het seizoen, tegen Phoenix Suns: 117-110. Russell Westbrook was met 23 punten de meest productieve schutter, maar Nerlens Noel blonk uit met 20 punten en 15 rebounds. Los Angeles Clippers versloeg Washington Wizards met 136-104. Liefst negen spelers van de Clippers eindigden in de dubbele cijfers.

Curry noteerde zeven driepunters en vestigde zo een record. De dertigjarige Amerikaan heeft nu in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen steeds minimaal vijf driepunters raak gegooid en verbeterde daarmee de prestatie van George McCloud uit 1995-1996, die dat toen in de eerste zes duels lukte.

Stephen Curry en Kevin Durant hebben Golden State Warriors in de NBA langs Brooklyn Nets geschoten. De twee topbasketballers tekenden in New York samen voor 69 punten en hadden daarmee een groot aandeel in de winst: 120-114.

