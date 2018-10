Judoka Steenhuis pakt goud in Abu Dhabi

Judoka Guusje Steenhuis heeft op de Grand Slam in Abu Dhabi een gouden plak veroverd in de klasse tot 78 kilogram. De nummer twee van het afgelopen WK versloeg in de finale de Britse Natalie Powell met waza-ari.

De 26-jarige Steenhuis had in de halve finales in de golden score op ippon gewonnen van de Duitse Anna Maria Wagner.

Karen Stevenson eindigde als vijfde omdat ze de strijd om brons verloor van de Chinese Zhenzhao Ma. Kort daarvoor moest Stevenson wel haar meerdere erkennen in Powell (ippon).

In de klasse tot 90 kilo verloren Noël van ’t End en Jesper Smink in een vroeg stadium. Zwaargewicht Henk Grol gaat nog op voor brons.