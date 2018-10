Nieuwe schaatsploeg Wüst heet TalentNED

De nieuwe schaatsploeg van vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst draagt de naam TalentNED. Dat maakte investeringsbedrijf Infestos bekend tijdens een presentatie in Heerenveen. Het bedrijf uit Enschede heeft zich voor de lange termijn verbonden aan het team, dat onderdeel wordt van een breed project waarin vooral de opleiding van Nederlandse talenten, ook buiten het schaatsen, centraal komt te staan.

Naast Wüst (32) behoren Esmee Visser (olympisch kampioene 5000 meter), Lotte van Beek (drievoudig winnares olympische medaille), Marcel Bosker, Jos de Vos, Marwin Talsma en Louis Hollaar tot de nieuwe ploeg. Peter Kolder fungeert als hoofdcoach. Gerard Kemkers, die eerder dit jaar vertrok bij FC Groningen als manager topsport en talentontwikkeling, gaat als directeur aan de slag bij de nieuwe organisatie.

Oud-schaatser Kemkers werkte eerder als schaatscoach bij de succesvolle TVM-ploeg nauw samen met onder anderen Wüst. Hij zal in zijn nieuwe functie niet in trainingspak terugkeren op het ijs.

,,Ik zal me sporttechnisch niet of nauwelijks bemoeien met de schaatsploeg, al zal ik op het gebied van de faciliteiten nog wel een rol vervullen”, liet Kemkers (51) weten. ,,Maar als directeur is het de bedoeling dat ik meerdere sporten onder mijn hoede neem. We hebben de naam en het logo van TalentNED bewust gekozen. We gaan ons heel duidelijk richten op Nederlandse talenten, omdat we iets willen toevoegen aan de Nederlandse topsport.”

Infestos heeft de schaatsploeg rond Wüst en Visser mede samengesteld om het ambitieuze talentenproject bij het publiek en het bedrijfsleven goed onder de aandacht te brengen en te houden. Volgens Kemkers wordt er bij TalentNED niet gedacht in de gebruikelijke olympische cycli van vier jaar. ,,We willen talenten opleiden voor het grote werk, waarna ze kunnen doorstromen naar andere teams. Tot Peking 2022 zorgen we echter voor een goed voorbereidingsprogramma voor onze huidige schaatsploeg.”