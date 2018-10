Olympisch kampioene Visser heeft de tijd

Esmee Visser wil komend schaatsseizoen niet te hard van stapel lopen. ,,Ik hoef nu nog niet heel goed te zijn”, beseft de olympisch kampioene op de 5000 meter. ,,Ik wil pas pieken later in het seizoen, met name op de WK afstanden in februari in Inzell. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het nu al heel lekker gaat.”

De 22-jarige Visser, met Ireen Wüst (32) de blikvanger van de nieuwe schaatsploeg TalentNED, reed in het voorseizoen al prima tijden op de 3000 meter (persoonlijk record van 4.00,97) en op de 5000 meter (6.51,02). ,,Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik me nu al zó zou laten zien”, zegt de studente uit Beinsdorp. ,,Maar elke week gaat het gewoon steeds beter, terwijl ik bepaald geen topzomer qua training heb kunnen draaien. Ik ben daarom benieuwd hoe het komend weekeinde zal gaan, bij de kwalificatiewedstrijden in Heerenveen voor de wereldbeker.”

Opvallend genoeg moet Visser haar officiële debuut in de A-groep van de wereldbeker nog maken. Vorig seizoen mocht ze alleen een keer meedoen in de B-groep in Noorwegen. Via het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf knalde de lichtvoetige stilist daarna bij Pyeongchang 2018 tot ieders verrassing naar olympisch goud (6.50,23). ,,Daarna is er veel over me heen gekomen. Ik vind het ook moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen mensen. Gelukkig heb ik nu een manager die de boel een beetje regelt voor mij.”

Visser, die bij TalentNED een contract voor twee jaar tekende, wil dit seizoen zowel op de 3000 als 5000 meter voor de hoofdprijzen gaan. Ze krijgt daarbij steun van onder anderen de doorgewinterde Wüst, die haar van de nodige tips voorziet. ,,Ik twijfel nog wel eens aan mezelf of ik het nog wel kan en dan is het heel fijn dat je vertrouwen krijgt van bijvoorbeeld Ireen. Ze heeft als schaatsster soms onmenselijke prestaties geleverd. Toch zie ik haar ook als een gewoon mens met een eigen leven, net zoals ik. Voor veel mensen ben ik misschien speciaal, maar zo voel ik mij helemaal niet. Ik wil gewoon genieten van het schaatsen en daar heb ik gelukkig nog alle tijd voor.”