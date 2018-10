Tien zwemmers naar WK kortebaan in China

De Nederlandse zwemploeg gaat met zes vrouwen en vier mannen naar China voor de WK kortebaan in Hangzhou. Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk hebben beiden een druk programma, met respectievelijk vier en vijf individuele afstanden en meerdere estafettenummers.

Kromowidjojo doet tussen 11 en 16 december mee aan de 50 en 100 meter vrije slag, de 50 rug en 50 vlinder. Heemskerk heeft zich ingeschreven voor de 50, 100, 200 en 400 vrij en de 100 wissel. Van de twee topzwemsters wordt ook een belangrijke rol verwacht op de 4×50 vrij en de 4×100 vrij.

Kira Toussaint komt bij de WK in het 25 meterbad in Hangzhou in actie op de 50 en 100 rug, Maaike de Waard zwemt de 50 vlinder. Bij de mannen doet Arno Kamminga mee aan de 100 en 200 school. Jesse Puts verdedigt zijn wereldtitel op de 50 vrij. De 24-jarige Utrechter verraste twee jaar geleden bij de WK in de Canadese stad Windsor iedereen door het goud te pakken op de sprint. Puts heeft sindsdien weinig indruk meer kunnen maken. Bij de EK op de langebaan van afgelopen zomer in Glasgow eindigde hij als zesde op de 50 vrij.

Kim Busch, Valerie van Roon, Ties Elzerman en Stan Pijnenburg gaan mee naar China voor de estafettes. Technisch directeur André Cats heeft Oranje ingeschreven voor de 4×50 en 4×100 vrij bij de vrouwen en de gemengde estafetteploegen op de 4×50 vrij en 4×50 wissel.

Bij de vorige WK in Windsor pakte Kromowidjojo goud op de 50 vrij en zilver op de 100 vrij. Ze leidde de estafetteteams naar twee keer zilver en één keer brons.