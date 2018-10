Turners beleven primeur in landenfinale

De Nederlandse turners beginnen maandag in de landenfinale bij de WK in Doha op sprong, maar er is geen sprake van dat Epke Zonderland en Frank Rijken, die beiden niet op dat toestel uitkomen, pas later de hal in gaan. ,,Dat moment laten ze zich niet ontnemen”, zei bondscoach Bram van Bokhoven in de aanloop naar een optreden tussen de beste acht turnlanden. Nederland reikte als team nooit eerder zo ver.

Met verder Bram Louwije, Casimir Schmidt en Bart Deurloo zal Nederland niet meedoen om de medailles. Die strijd behoort toe aan met name de Russen, de Chinezen en de Japanners, de landen die bij de Spelen van Rio het podium bezetten met Japan toen als winnaar. In de kwalificaties in Doha waren de Russen goed voor de hoogste score, gevolgd door China en Japan. Nederland was zevende. De finale begint om 14.00 uur.