Van der Poel en Vos voeren EK-ploegen aan

Met Mathieu van der Poel en Marianne Vos heeft de Nederlandse equipe twee topfavorieten in huis voor de EK veldrijden van zondag in Rosmalen. Bondscoach Gerben de Knegt maakte maandag zijn selecties bekend voor de wedstrijden op het parcours dat door Richard Groenendaal is uitgezet op Autotron. Van der Poel veroverde vorig jaar in Tabor de Europese titel en wil zijn kampioenstrui graag behouden.

De 23-jarige alleskunner op de fiets domineert ook dit seizoen in het veld. Van der Poel won tot nu toe alle wedstrijden waarin hij de finish haalde. Alleen in Lokeren moest hij de strijd staken na een val, waarbij hij zijn enkel blesseerde.

De mannenploeg voor het EK bestaat verder uit David van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Stan Godrie, Sieben Wouters, Joris Nieuwenhuis en Gosse van der Meer. Bij de vrouwen heeft Vos gezelschap van Maud Kaptheijns, Annemarie Worst, Sophie de Boer, Denise Betsema, Geerte Hoeke en Lizzy Witlox. Lucinda Brand, vorig jaar tweede op het EK achter de Belgische Sanne Cant, doet niet mee. In 2016 moest Brand ook genoegen nemen met zilver, toen achter Thalita de Jong.