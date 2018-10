Croon vervangt geblesseerde Wortelboer

Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers heeft Jorrit Croon alsnog opgenomen in zijn selectie voor het WK in India, dat eind november begint. De speler van Bloemendaal vervangt Floris Wortelboer, die maandag weer geblesseerd raakte aan zijn schouder in de verloren interland tegen Spanje in Valencia (2-1).

Croon, in 2016 de jongste hockeyer ooit die mocht deelnemen aan de Olympische Spelen, viel aanvankelijk buiten de ploeg voor de eindronde in het Indiase Bhubaneswar (28 november – 16 december).

Bij Wortelboer, ploeggenoot van Croon bij Bloemendaal, schoot eerder dit jaar tijdens een wedstrijd met zijn club de schouder ook al kortstondig uit de kom. Het overkwam hem opnieuw tegen Spanje na een verdedigende actie. ,,Uit diverse onderzoeken bleek dat de blessure ernstig is. We moesten de beslissing nemen om voor Floris een vervanger op te roepen. Het is een vreselijke teleurstelling voor Floris die ronduit pech heeft dat dit hem nu overkomt”, aldus Caldas.