Djokovic naar derde ronde in Parijs

Novak Djokovic heeft bij het masterstoernooi in Parijs zijn winnende reeks voortgezet. De Servische tennisser, die in de eerste ronde een bye had, versloeg in zijn eerste partij in de Franse hoofdstad de Portugees Joao Sousa met 7-5 6-1 en boekte zijn negentiende overwinning op rij.

Djokovic won eerder deze maand het masterstoernooi in Shanghai. Hij speelde in China zijn eerste toernooi sinds zijn winst bij de US Open. Voor zijn succes in New York had Djokovic het toernooi van Cincinnati op zijn naam gebracht. Hij kan in Parijs ook de nummer één positie van Rafael Nadal overnemen, maar hij moet dan beter presteren dan de Spanjaard. Als ze in dezelfde ronde verliezen, blijft Nadal de nummer één.

Djokovic won het toernooi in Parijs vier keer, maar zijn laatste eindzege dateert van 2015.

Hij speelt in de derde ronde tegen de Bosniër Damir Dzumhur.