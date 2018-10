Ericsson stapt over naar IndyCar

De Zweedse autocoureur Marcus Ericsson stapt na dit jaar over van de Formule 1 naar de Amerikaanse IndyCar. Hij gaat racen voor het team Schmidt Peterson.

De 28-jarige Ericsson is aan zijn vierde en tevens laatste seizoen bezig bij Sauber. De Zwitserse renstal heeft geen zitje voor hem in 2019. De Fin Kimi Räikkönen en de Italiaan Antonio Giovinazzi zijn aangesteld als de twee wedstrijdrijders. Ericsson blijft wel reserve.

,,Ik voel me vereerd dat Schmidt Peterson mij een stoeltje in hun team gunt. Het lijkt me de ideale stap in mijn carrière na vijf jaar Formule 1”, aldus Ericsson, die in 2014 in de koningsklasse debuteerde bij Caterham. Zijn beste resultaat in 97 grandprixraces was de achtste plaats in 2015 in de GP van Australië, nota bene zijn eerste race voor Sauber.

Ericsson krijgt startnummer 7 bij Schmidt Peterson. Startnummer 6 blijft voorbehouden aan de Canadees Robert Wickens, die in augustus zwaar crashte in de IndyCar-race op de Pocono Raceway en door zenuwschade aan de rug verlamd is geraakt.