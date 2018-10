Hockeyers verslaan Engeland in Valencia

De Nederlandse hockeyers hebben de tweede wedstrijd bij het vierlandentoernooi in Valencia gewonnen. Oranje versloeg Engeland met 2-1. Thierry Brinkman en Jeroen Hertzberger brachten de treffers van de Europese kampioen op hun naam. De ploeg van bondscoach Max Caldas was aan het toernooi begonnen met een nederlaag tegen Spanje (1-2). Oranje speelt donderdag nog tegen Ierland waarna in het weekeinde de finalerondes volgen.

Caldas arriveerde pas laat voor het duel met Engeland op het hockeycomplex in Valencia. Hij had persoonlijk de onfortuinlijke Floris Wortelboer naar het vliegveld gebracht. De verdediger liep tegen Spanje opnieuw een schouderblessure op en mist daardoor het WK dat eind november in India begint. Jorrit Croon zal hem vervangen.

,,Ik ben als coach verantwoordelijk voor de spelers”, liet Caldas geĆ«motioneerd op hockey.nl weten. ,,Floris is een van mijn spelers. Ik wilde hem niet in zijn eentje in de taxi laten. Het leven gaat ook voor ons weer door, maar ik vond het belangrijk om met hem mee te gaan.”