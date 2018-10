Leicester in Premier League weer in actie

Leicester City heeft besloten dit weekend weer in actie te komen in de Premier League. De competitiewedstrijd van de Engelse club tegen Cardiff City zal in het teken staan van een eerbetoon aan de overleden eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha.

Voor het begin van het duel wordt een minuut stilte gehouden en de spelers dragen tijdens de wedstrijd zwarte rouwbanden.

Leicester City had dinsdag moeten spelen in de vierde ronde van de League Cup tegen Southampton, maar dit duel werd op verzoek van de club uitgesteld na de tragische dood van de Thaise eigenaar.

Srivaddhanaprabha (60) kwam om het leven toen de helikopter, die hem zaterdag zoals gebruikelijk bij het King Power-stadion oppikte na de competitiewedstrijd tegen West Ham United, neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.

In Belgiƫ houden de clubs deze week ook een minuut stilte voor de wedstrijd. Srivaddhanaprabha was ook eigenaar van de Belgische club Oud-Heverlee Leuven.