Rüdiger wilde hardere aanpak racisme

Verdediger Antonio Rüdiger van Chelsea wil een hardere aanpak van het racisme op de voetbalvelden. De Duitse international vindt dat vooral de voetbalbonden en de clubs discriminerende supporters strenger moeten straffen. ,,Ze vinden het waarschijnlijk moeilijk hun fans te straffen, maar voor mij is dat een duidelijk bewijs dat racisme kennelijk wordt geaccepteerd”, zegt de 25-jarige Rüdiger tegen de BBC.

De voetballer is zelf herhaaldelijk beschimpt om zijn donkere huidskleur. De Europese bond UEFA stelde vorig jaar nog een onderzoek in naar fans van AS Roma, die in het Champions Leagueduel met Chelsea (3-3) apengeluiden maakten richting Rüdiger. De Italiaanse club werd niet bestraft. ,,De mensen die niets doen tegen racisme vind ik net zo erg als de mensen die het doen.”

Als speler van AS Roma werd hij ook geregeld racistisch bejegend. ,,Ik ging er op mijn manier mee om en hield me stil, uit respect voor de Italiaanse cultuur. Omdat een paar idioten rare dingen roepen, is niet ineens de hele bevolking fout. Maar sommigen moeten veel harder gestraft worden.”