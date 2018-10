Vierde wereldtitel op rij turnsters VS

De overheersing van de Verenigde Staten in het vrouwenturnen bleef ook bij de WK in Doha in stand. Het team met vedette Simone Biles en regerend wereldkampioene allround Morgan Hurd was in de landenfinale, net als eerder in de kwalificaties, opnieuw een klasse apart. Het betekende de vierde wereldtitel op rij voor Team USA, dat in 2016 op de Spelen van Rio ook al de beste was. Biles, Hurd, Grace McCallum, Riley McCusker en Kara Eaker kwamen uit op een score van 171,629.

De ambiance was opnieuw niet passend. De beste turnsters ter wereld streden om de wereldtitel voor matig gevulde tribunes in de Aspire Dome, naast het Khalifa International Stadium waar volgend jaar de WK atletiek plaatsvinden. Rusland, in 2010 in Rotterdam het laatste land dat wereldkampioen werd voordat de Amerikaanse turnsters aan hun serie begonnen, werd tweede: 162,863. Het brons ging naar China: 162,396.

China besliste de spannende strijd om het brons door Braziliƫ via het laatste toestel (sprong) te passeren. De Braziliaansen vergooiden op hetzelfde moment hun kansen aan de brug met ongelijke leggers. De top drie weet zich meteen verzekerd van deelname aan de Spelen van Tokio 2020.

Biles was net als in de kwalificaties op drie van de vier toestellen de beste. Toen moest ze op brug de Belgische Nina Derwael voorlaten, een flinke wiebel op balk hield haar ditmaal uit de top drie op dat toestel. Voor het 21-jarige fenomeen was het de vijftiende WK-medaille en de elfde gouden sinds haar entree op het mondiale podium in Antwerpen in 2013. In Rio pakte ze bovendien vier olympische titels om daarna een pauze in te lassen. Haar successen bleken ook een schaduwzijde te hebben. Biles bleek tot de meer dan 150 turnsters te behoren die slachtoffers zijn van seksueel misbruik door turnarts Larry Nassar, die inmiddels voorgoed achter tralies zit.

In Doha ging het er niet meer over, op verzoek van Biles die nu het nieuws haalde door een spoedopname in het ziekenhuis vanwege een niersteen. ,,MIjn parel van Doha”, lachte ze een dag later na de kwalificaties alweer. Een eventuele operatie volgt na de WK want Biles heeft genoeg te doen met nog een allround- en vier toestelfinales.