Djokovic passeert geblesseerde Nadal

Tennisser Rafael Nadal is zijn leidende positie op de wereldranglijst kwijt aan Novak Djokovic. De Spanjaard komt niet in actie op het toernooi van Parijs. Hij kampt met een buikblessure.

,,Ik kreeg een paar dagen geleden last van mijn buik”, zei Nadal. ,,Vooral met serveren heb ik veel last. De dokter heeft me aangeraden niet te spelen. Het is jammer, maar ik moet zijn advies volgen om erger te voorkomen.”

Nadal zou woensdagavond tegen zijn landgenoot Fernando Verdasco uitkomen voor een wedstrijd in de tweede ronde. Hij was vrijgeloot voor de eerste ronde. Djokovic staat al in de derde ronde van het toernooi van Parijs. Hij boekte tegen de Portugees Joao Sousa zijn negentiende overwinning op rij.

Tennisser Roger Federer staat zonder een minuut te spelen ook al in de derde ronde van het toernooi in de hoofdstad van Frankrijk. Milos Raonic, de beoogde tegenstander van Federer, heeft zich teruggetrokken met een elleboogblessure. Federer was al vrijgeloot voor de eerste ronde.