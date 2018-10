Giro lijkt op lijf van Dumoulin geschreven

De 102e Ronde van Italië lijkt op het lijf van Tom Dumoulin geschreven. De Giro telt volgend jaar maar liefst drie tijdritten.

De Ronde van Italië begint op 11 mei in Bologna met een tijdrit van 8 kilometer met aankomst bergop in San Luca. Ook de tweede tijdrit van de Giro voert door de bergen. Het betreft de negende rit, van Riccione naar San Marino over iets meer dan 34 kilometer. Vooral in het tweede deel van deze etappe moet voornamelijk worden geklommen. De Ronde van Italië eindigt op 2 juni met een tijdrit van ruim 15 kilometer in Verona.

Dumoulin won de Giro in 2017 en werd dit jaar tweede achter de Brit Chris Froome. Hij werd afgelopen zomer ook tweede in de Ronde van Frankrijk. De Limburger heeft al laten doorschemeren dat hij volgend jaar graag alleen de Tour zou rijden. ,,De keuze is nog niet gemaakt, maar ik wil graag en de ploeg wil graag dat ik naar de Tour ga”, zei hij. ,,En twee grote ronden is wel erg veel. Dat hou ik niet jaren vol.”

Het parcours van de komende Tour lijkt echter niet in het voordeel van Dumoulin, met slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer. De nadruk ligt op de bergen, reageerde Dumoulin op het rittenschema van de Ronde van Frankrijk. ,,Er zijn veel beklimmingen die naar hoger dan 2000 meter gaan. De Pyreneeën en de Alpen in het tweede deel van de Tour zullen beslissend zijn.”