De Rus Artur Dalalojan heeft bij de WK turnen in Doha de wereldtitel allround veroverd. Na de zes toestellen kwam hij uit op precies dezelfde score als de titelverdediger Xiao Ruoteng uit China: 87,598. De E-score, de waarde die de jury hecht aan de uitvoering, geeft in dat geval de doorslag. Dalalojan is de eerste Russische wereldkampioen allround sinds 1999 toen Nikolaj Krioekov in Tianjin won.

Het brons ging eveneens naar Rusland: Nikita Nagornyy kwam uit op 86,331.