VS danig verzwakt in finale Fed Cup

Tsjechië treedt voor eigen publiek aan met de sterkst mogelijke formatie: Petra Kvitova (7e), Karolina Pliskova (8e), Katerina Siniakova (1e in dubbel) en Barbora Strycova (5e in dubbel).

Collins, Kenin en Melichar zijn nieuw in het Amerikaanse Fedcupteam. Riske behoorde vorig jaar tot de ploeg die in en tegen Wit-Rusland de titel veroverde.

De Amerikaanse tennisploeg begint danig verzwakt aan de finale van de Fed Cup volgend weekeinde in en tegen Tsjechië. De titelhouder kan in Praag niet beschikken over de zussen Serena en Venus Williams en ook Sloane Stephens en Madison Keys zijn niet van de partij. Daardoor is Danielle Collins nu de kopvrouw van de Verenigde Staten. De nummer 35 van de wereld vormt een team met Sofia Kenin (48e), Alison Riske (63e) en Nicole Melichar, de nummer vijftien van de mondiale ranglijst in het dubbelspel.

