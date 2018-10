Zoon overleden preses wil door in Leicester

Vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha van Leicester City is vast van plan om het werk van zijn omgekomen vader Vichai bij de club voort te zetten. Dat beloofde hij tijdens een emotioneel eerbetoon aan de miljardair, die afgelopen zaterdag met vier anderen verongelukte bij een crash met zijn helikopter. Het toestel van de populaire clubeigenaar stortte neer op een parkeerplaats bij het stadion van Leicester kort nadat het van de middenstip was opgestegen na een wedstrijd.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha sprak een dankwoord uit voor alle hulp en steun die zijn familie na de ramp in Leicester had ontvangen. ,,Door wat er allemaal is gebeurd, besef ik hoe belangrijk mijn vader is geweest voor heel veel mensen overal ter wereld. Dat ontroert me zeer. Ik ben buitengewoon trots om zo’n bijzondere vader te hebben. Hij hield van zijn familie en maakte Leicester City tot één grote familie. Ik heb van hem een zeer grote missie meegekregen en een groot gedachtegoed, en ik ben van plan om dat voort te zetten.”