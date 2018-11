Aerts pakt zege op Koppenberg

Toon Aerts heeft voor het eerst de zege gepakt in de Koppenbergcross. De Belgische veldrijder troefde zijn landgenoten Michael Vanthourenhout en Wout van Aert af. Mathieu van der Poel had een mindere dag en finishte slechts als 21e op ruim vier minuten van de winnaar. Lars van der Haar werd vierde.

Al meteen na de start moest Van der Poel in de achtervolging. De 23-jarige Nederlander reed de eerste ronden mee in een kopgroep van zes. In de derde ronde maakte hij echter een stuurfout en moest hij van de fiets. De krachtsinspanning die Van der Poel vervolgens moest leveren in de achtervolging brak hem op. Hij kon het gat naar Van Aert, Aerts en Vanthourenhout niet meer dichten en werd door meerdere achtervolgers ingehaald.

Van der Poel had alle races waaraan hij deelnam gewonnen, behalve de cross in Lokeren waar hij na een val de strijd moest staken.