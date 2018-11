Djokovic eenvoudig naar kwartfinales Parijs

Novak Djokovic heeft eenvoudig de kwartfinales bereikt van de Masters in Parijs. De Serviër, die woensdag te horen kreeg dat hij aanstaande maandag de nieuwe wereldranglijst zal aanvoeren, versloeg Damir Dzhumhur. Bij een stand van 6-1 2-1 voor Djokovic moest de Bosniër opgeven.

Ongeacht zijn prestatie in Parijs, is Djokovic maandag de nieuwe nummer één. De Spanjaard Rafael Nadal meldde zich in Parijs af wegens een buikblessure, waardoor de Serviër hem op de nieuwe ranking passeert.

Tegen Dzumhur boekte Djokovic alweer zijn twintigste overwinning op rij. In de kwartfinales treft hij Marin Cilic. De als vijfde geplaatste Kroaat versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov. met 7-6 (5) 6-4.