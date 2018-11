Golfer Joost Luiten moet nog wennen aan toernooigolf. Dat zei hij na zijn eerste ronde van het Turkish Airlines Open in Antalya, waar hij de eerste ronde een redelijke score van 70 slagen, één onder par, neerzette. Hij bezet daarmee de gedeelde 32e plaats.

De Rotterdammer speelt in Turkije pas zijn tweede toernooi na een langdurige polsblessure. ,,Mijn score van -1 is niet eens zo slecht, maar ik merk goed dat ik nog moet wennen. Dan heb ik het niet over mijn pols, maar gewoon het hele lichaam. Dat verklaart ook dat ik soms nog ballen sla die ik niet gewend ben”, schrijft hij op zijn website.

Luiten maakte vorige week een bemoedigende rentree in de Andalucia Valderrama Masters. Hij eindigde als elfde in een toernooi dat werd geteisterd door noodweer en daardoor tot drie ronden moest worden ingekort.

Op zijn scorekaart in Antalya stonden drie birdies en twee bogeys. ,,Ik had een goede start: twee birdies op de eerste drie holes. De vlaggen stonden lastig maar het was qua omstandigheden makkelijk spelen, er stond geen wind. Op twee holes maak ik bogey na mindere drives. Sla ik die niet, dan kan je spreken van een prima dag, maar ik heb het vertrouwen dat ik de komende dagen de aansluiting kan vinden.”

De Ier Paul Dunne is na de eerste ronde de leider in Turkije. Hij ging rond in 64 slagen, zeven onder par. Drie golfers volgen op één slag achterstand, onder wie de Engelsman Justin Rose, de nummer twee van de wereld.

Het Turkish Airlines Open is een toernooi uit de Rolex Series van de Europese Tour. Het prijzengeld bedraagt 7 miljoen dollar.