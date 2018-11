Basketballer Derrick Rose van Minnesota Timberwolves heeft voor maar liefst voor 50 punten gezorgd in het duel met Utah Jazz. Hij leidde daarmee zijn club in de Amerikaanse profcompetitie NBA naar een toch nog nipte zege, 128-125. Rose scoorde niet eerder zo vaak in één duel.

article

1253475

NEW YORK (ANP) - Basketballer Derrick Rose van Minnesota Timberwolves heeft voor maar liefst voor 50 punten gezorgd in het duel met Utah Jazz. Hij leidde daarmee zijn club in de Amerikaanse profcompetitie NBA naar een toch nog nipte zege, 128-125. Rose scoorde niet eerder zo vaak in één duel.

https://nieuws.nl/sport/20181101/mijlpaal-rose-leidt-tot-zege-wolves/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/11/01084730/mijlpaal-rose-leidt-tot-zege-wolves.jpg

Sport