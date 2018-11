Pechstein hekelt schaatsbond na moeizame zomer

De voorbereiding op haar 27e seizoen in het schaatsen is nog nooit zo moeizaam geweest, laat de Duitse schaatsster Claudia Pechstein weten. Dat ligt volgens de 46-jarige schaatsster aan het wegvallen van meerdere structuren bij de Duitse schaatsbond DESG.

,,De voorbereiding op het nieuwe seizoen was de moeilijkste uit mijn carrière”, moppert Pechstein. ,,Ik moest de hele zomer improviseren. Zonder de professionele voorwaarden om op terug te vallen was het onmogelijk om een eigen team in te richten. Als je niet eens weet wanneer je waar kan trainen, wie erbij mag zijn en waar je van welke diensten kan gebruikmaken, wordt het heel lastig om voor een goede trainingsomgeving te zorgen”, zei de succesvolste olympische wintersporter van Duitsland.

Na de tweede Winterspelen op rij zonder een medaille in het langebaanschaatsen, zijn bij de Duitse bond sportdirecteur Robert Bartko en bondscoach Jan van Veen vertrokken. Beide functies zijn nog niet ingevuld.