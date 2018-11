Van De Steene troeft Worst af op Koppenberg

Annemarie Worst heeft in Oudenaarde in de Koppenbergcross genoegen moeten nemen met de derde plaats. De 22-jarige Harderwijkse zag in de slotronde de Belgische Kim Van De Steene alleen wegrijden. Worst moest in de veldrit op de steile Vlaamse helling ook haar Italiaanse teamgenote Alice Maria Arzuffi voor laten gaan.

Marianne Vos ontbrak op de Koppenberg. De 31-jarige Brabantse richt zich helemaal op het EK veldrijden in Rosmalen van aanstaand weekend. Wereldkampioene Sanne Cant uit Belgiƫ kwam niet verder dan de zesde plaats.