Van Vleuten tot en met 2020 bij Mitchelton

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft haar contract bij Mitchelton-Scott opengebroken en verlengd tot 2020. De 36-jarige wielrenster revalideert momenteel van de kniebreuk die ze opliep tijdens de wegwedstrijd van het WK. Enkele dagen daarvoor had ze haar wereldtitel in het tijdrijden geprolongeerd.

,,Ik had een contract tot en met 2019 en voel me zeer vereerd dat de ploeg mijn contract tot en met 2020 wil verlengen. Dat is voor mij heel belangrijk want ik voel me thuis in deze ploeg en ik ben trots dat ik deel uitmaak van dit team dat ieder jaar beter wordt”, reageert Van Vleuten.

De wielrenster kende een zeer succesvol jaar met naast de wereldtitel tijdrijden het eindklassement van de WorldTour, de eindzege in de Giro Rosa en in La Course. Ze hoopt in de loop van het seizoen in 2019 haar comeback te maken.