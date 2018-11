Visser blijft ‘cool’ in eerste WK-finale

In haar eerste WK-finale ooit begon Naomi Visser ook nog op balk, het zenuwentoestel bij uitstek. De zeventienjarige turnster liet een knappe oefening zien, goed voor 13,033 en de tiende score tussen de beste 24 allroundsters van de wereld. ,,Ongelooflijk goed”, sprak coach Vincent Wevers na afloop. ,,Op balk foutloos beginnen. Dan ben je ‘cool’.” Visser sloot de allroundfinale in Doha af als veertiende.

Op de balk hoefde ze Simone Biles maar een plaats voor zich te dulden. De Amerikaanse was ervanaf gevallen, dat wel, maar had genoeg marge over om met een score van 57,491 haar vierde allroundwereldtitel te veroveren. Visser kwam tot 53,332, een half punt hoger dan in de kwalificaties. Wevers, sinds een jaar haar coach: ,,Ze heeft zich op drie toestellen verbeterd. Dit is als ervaringsmoment ook superbelangrijk. Dat neemt ze mee naar de komende jaren.”

Visser vond het niet zo erg dat ze uitgerekend als eerste turnster op de balk in actie moest komen. ,,Dan heb je meteen het ergste gehad. Het ging ook goed, dat geeft vertrouwen voor de rest. Ik heb geprobeerd zo rustig mogelijk te blijven. Ik was zeker nerveus, maar hield het goed onder controle.”

Visser, in Doha gadegeslagen door haar moeder en oma, komt uit Papendrecht en turnde bij O&O in Zwijndrecht onder Jacky Dollee. Mede op advies van bondscoach Gerben Wiersma koos ze voor een overstap naar Heerenveen waar ze met topturnsters als Sanne Wevers en CĂ©line van Gerner in haar buurt meer progressie zou kunnen maken. Ze liet er het ouderlijk huis voor achter en woont sindsdien in Friesland. ,,Het gaat snel met haar”, zei Wiersma al voor de finale. Met scores van 13,033 (vloer), 13,466 (sprong) en 13,800 (brug, haar favoriete toestel) mocht ze tevreden zijn. ,,Mijn doel was aan een EK of WK meedoen dit jaar. Ik heb beide toernooien geturnd en hier de finale gehaald. Nee, dat had ik ook niet verwacht.” Wevers had het een beetje zien aankomen: ,,Ze is echt een koele kikker.”